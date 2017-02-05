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В Ростове к ЧМ-2018 разработают мероприятия по знакомству гостей мундиаля с казачьей культурой
В Ростове к ЧМ-2018 разработают мероприятия по знакомству гостей мундиаля с казачьей культурой
Контракт Георгия Зотова с "Крыльями Советов" рассчитан до конца сезона
Контракт защитника Георгия Зотова с "Крыльями Советов" рассчитан до конца текущего сезона. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор клуба Виталий Шашков.
"Соглашение Зотова рассчитано до конца сезона. По окончании его уже будем решать, будем ли продлевать соглашение", - рассказал Шашков.
"Соглашение Зотова рассчитано до конца сезона. По окончании его уже будем решать, будем ли продлевать соглашение", - рассказал Шашков.
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