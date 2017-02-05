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Контракт Георгия Зотова с "Крыльями Советов" рассчитан до конца сезона

Контракт защитника Георгия Зотова с "Крыльями Советов" рассчитан до конца текущего сезона. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор клуба Виталий Шашков.

"Соглашение Зотова рассчитано до конца сезона. По окончании его уже будем решать, будем ли продлевать соглашение", - рассказал Шашков.
Теги: Зотов Крылья Советов
Сегодня, 16:45
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