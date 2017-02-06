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Игорь Резвухин: изменения в правительстве Пермского края могут сказаться на "Амкаре"

Изменения в правительстве Пермского края могут сказаться на деятельности "Амкара", заявил агентству "Р-Спорт" генеральный директор пермского футбольного клуба Игорь Резвухин.

"Любые изменения, связанные с властью, так или иначе, могут сказаться на жизнедеятельности клуба, потому что правительство и губернатор Пермского края принимают непосредственное участие в жизни клуба. Неизвестно, кто придет и какое будет отношение (к команде). Мы надеемся, что все будет хорошо, - сказал Резвухин. – Но клуб не может взять паузу на месяц или два, и мы продолжаем работать".
Теги: Амкар
Сегодня, 16:32
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№1 Написал: Игорь Казьмин москва (Сегодня, 16:42) #
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online

Вот только изменения в какую сторону?


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игорь
Регистрация: 11.11.2016
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