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Массимилиано Аллегри: если бы "Интер" играл так с самого начала, то боролся бы с нами за чемпионство
Игорь Резвухин: изменения в правительстве Пермского края могут сказаться на "Амкаре"
Изменения в правительстве Пермского края могут сказаться на деятельности "Амкара", заявил агентству "Р-Спорт" генеральный директор пермского футбольного клуба Игорь Резвухин.
"Любые изменения, связанные с властью, так или иначе, могут сказаться на жизнедеятельности клуба, потому что правительство и губернатор Пермского края принимают непосредственное участие в жизни клуба. Неизвестно, кто придет и какое будет отношение (к команде). Мы надеемся, что все будет хорошо, - сказал Резвухин. – Но клуб не может взять паузу на месяц или два, и мы продолжаем работать".
"Любые изменения, связанные с властью, так или иначе, могут сказаться на жизнедеятельности клуба, потому что правительство и губернатор Пермского края принимают непосредственное участие в жизни клуба. Неизвестно, кто придет и какое будет отношение (к команде). Мы надеемся, что все будет хорошо, - сказал Резвухин. – Но клуб не может взять паузу на месяц или два, и мы продолжаем работать".
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