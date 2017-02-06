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Анатолий Бышовец: Олег Иванов может заменить Миранчука в "Локомотиве"
Заслуженный тренер Анатолий Бышовец считает, что полузащитник "Терека" Олег Иванов может заменить в "Локомотиве" Алексея Миранчука, который, скорее всего, покинет клуб.
"У меня хорошее мнение об Олеге Иванове. Его качества добавляют креативности средней линии и придают атаке непредсказуемости и остроты. Прошлый сезон для него был очень успешным, он влиял на организацию игры "Терека". Иванов может сыграть как в атакующей зоне, так и в центре полузащиты. Для "Локомотива" его переход может стать компенсацией при уходе Алексея Миранчука", - цитирует Бышовца "Спорт-Экспресс".
"У меня хорошее мнение об Олеге Иванове. Его качества добавляют креативности средней линии и придают атаке непредсказуемости и остроты. Прошлый сезон для него был очень успешным, он влиял на организацию игры "Терека". Иванов может сыграть как в атакующей зоне, так и в центре полузащиты. Для "Локомотива" его переход может стать компенсацией при уходе Алексея Миранчука", - цитирует Бышовца "Спорт-Экспресс".
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