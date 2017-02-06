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"Волгарь" взял в аренду у "Амкара" защитника Сослана Таказова

Защитник Сослан Таказов, права на которого принадлежат "Амкару", перешел в "Волгарь", информирует официальный сайт пермского клуба.

Срок арендного соглашения рассчитан до конца сезона 2016/2017.
Теги: Волгарь Амкар
Сегодня, 18:20
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