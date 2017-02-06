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19:14
ЦСКА сыграл вничью с "Эсбьергом" (15)
ЦСКА сыграл вничью с "Эсбьергом" (15)
11:08
Тьерри Анри: Витсель в Китае? Для меня приоритетом были титулы, а кто-то стремится заработать (26)
Тьерри Анри: Витсель в Китае? Для меня приоритетом были титулы, а кто-то стремится заработать (26)
"Волгарь" взял в аренду у "Амкара" защитника Сослана Таказова
Защитник Сослан Таказов, права на которого принадлежат "Амкару", перешел в "Волгарь", информирует официальный сайт пермского клуба.
Срок арендного соглашения рассчитан до конца сезона 2016/2017.
Срок арендного соглашения рассчитан до конца сезона 2016/2017.
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