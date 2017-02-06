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Дмитрий Селюк: если все будет нормально, то с "Уралом" по Джафару договоримся быстро

Агент нападающего Абдуллы Джафара Дмитрий Селюк рассказал, что "Урал" может подписать контракт с 18-летним игроком до конца сбора.

"Джафар находится на просмотре в "Урале". Он присоединился к команде буквально на днях. Это молодой футболист, ему только исполнилось 18 лет. Главный тренер команды Александр Тарханов славится умением работать с молодежью. Для "Урала" будет хорошо, если Джафар останется у них. И для парня тоже будет хорошо в команде. Когда может быть принято решение по Джафару? Если все будем нормально, то договоримся быстро. До конца сбора все может быть решено. Пока загадывать не хочу", - цитирует Селюка "Спорт-Экспресс".
Теги: Селюк Урал
Сегодня, 18:27
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№2 Написал: Sharik.SM Москва (Сегодня, 19:17) #
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Сколько можно этого Селюка слушать, у нас один футбольный агент?
Регистрация: 27.01.2009
№1 Написал: Игорь Казьмин москва (Сегодня, 18:34) #
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online

Принцип Селюка понятен, сейчас за копейки а дальше посмотрим,тем более что здесь Тарханов Которому эти схемы известны,сам он такой же , думаю они с ним в попаламе ,возьмут и будет играть что бы дальше выгодней продать .Селюк хитрая РОЖА.


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игорь
Регистрация: 11.11.2016
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