Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Лента новостей:
19:14
ЦСКА сыграл вничью с "Эсбьергом" (15)
ЦСКА сыграл вничью с "Эсбьергом" (15)
11:08
Тьерри Анри: Витсель в Китае? Для меня приоритетом были титулы, а кто-то стремится заработать (26)
Тьерри Анри: Витсель в Китае? Для меня приоритетом были титулы, а кто-то стремится заработать (26)
Дмитрий Селюк: если все будет нормально, то с "Уралом" по Джафару договоримся быстро
Агент нападающего Абдуллы Джафара Дмитрий Селюк рассказал, что "Урал" может подписать контракт с 18-летним игроком до конца сбора.
"Джафар находится на просмотре в "Урале". Он присоединился к команде буквально на днях. Это молодой футболист, ему только исполнилось 18 лет. Главный тренер команды Александр Тарханов славится умением работать с молодежью. Для "Урала" будет хорошо, если Джафар останется у них. И для парня тоже будет хорошо в команде. Когда может быть принято решение по Джафару? Если все будем нормально, то договоримся быстро. До конца сбора все может быть решено. Пока загадывать не хочу", - цитирует Селюка "Спорт-Экспресс".
"Джафар находится на просмотре в "Урале". Он присоединился к команде буквально на днях. Это молодой футболист, ему только исполнилось 18 лет. Главный тренер команды Александр Тарханов славится умением работать с молодежью. Для "Урала" будет хорошо, если Джафар останется у них. И для парня тоже будет хорошо в команде. Когда может быть принято решение по Джафару? Если все будем нормально, то договоримся быстро. До конца сбора все может быть решено. Пока загадывать не хочу", - цитирует Селюка "Спорт-Экспресс".
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.