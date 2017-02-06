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Илья Геркус: Шпинев и Кузьмичев не принимали участия в переговорах Миранчука с "Локомотивом"
Президент "Локомотива" Илья Геркус сообщил, что представитель полузащитника Алексея Миранчука Вадим Шпинев и бывший директор академии железнодорожников Владимир Кузьмичев не принимали никакого участия в переговорах по контракту футболиста с клубом.
Кузьмичев в интервью порталу Life.ru заявил, что стороны в переговорах пытаются договориться, но он не берется загадывать, "как в очередной раз поведут себя руководители клуба". При этом отметил, что если сейчас договориться не получится, то "вопрос будет отложен минимум до лета".
"Господа Кузьмичев и Шпинев, комментирующие ход переговоров между футбольным клубом "Локомотив" и игроком "Локомотива" Алексеем Миранчуком, никакого участия в этих переговорах не принимали", - цитирует Геркуса ТАСС.
Кузьмичев в интервью порталу Life.ru заявил, что стороны в переговорах пытаются договориться, но он не берется загадывать, "как в очередной раз поведут себя руководители клуба". При этом отметил, что если сейчас договориться не получится, то "вопрос будет отложен минимум до лета".
"Господа Кузьмичев и Шпинев, комментирующие ход переговоров между футбольным клубом "Локомотив" и игроком "Локомотива" Алексеем Миранчуком, никакого участия в этих переговорах не принимали", - цитирует Геркуса ТАСС.
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