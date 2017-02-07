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Роберт Арзуманян покидает "Амкар"

31-летний защитник Роберт Арзуманян покидает "Амкар" в статусе свободного агента - договор футболиста с клубом расторгнут по соглашению сторон, сообщает официальный сайт клуба.

Арзуманян заключил контракт с "Амкаром" два года тому назад, он провел за пермскую команду 13 матчей, а в прошлом году играл на правах аренды в карагандинском "Шахтере".

ФК "Амкар" благодарит Роберта Арзуманяна за совместную работу и желает ему успешного продолжения карьеры.
Теги: Амкар
Сегодня, 16:22
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