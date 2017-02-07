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Дмитрий Комбаров: не согласен, что мы незаслуженно идем на первом месте

Защитник "Спартака" Дмитрий Комбаров прокомментировал слова полузащитника ЦСКА Георги Миланова о том, что красно-белые не выглядели лучшими в первой части сезона и часто побеждали незаслуженно.

"Это его мнение, раз он так сказал. Не хочу его осуждать, нас рассудит время. Вот весной и посмотрим, кто на каком месте будет. Я не согласен, что мы незаслуженно идём на первом месте. Всем командам в каких-то матчах везло, в каких-то что-то мешало. Тот же ЦСКА в трёх-четырёх встречах забивал на последних минутах, но мог и вообще проиграть. Как можно говорить о том, что мы незаслуженно лидируем, если у нас есть отрыв в пять очков? Может, это не так много, но всё-таки мы впереди всех", - цитирует Комбарова "Российская газета".
Теги: Комбаров Спартак
Сегодня, 16:37
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(1)
№3 Написал: soloz Россия (Сегодня, 16:50) #
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online

stuck_out_tongue_winking_eye Свиньи в своей тарелки...вернее в ведре с помоями!!

Ваше 8 место...законное!!
Регистрация: 14.12.2016
№2 Написал: golden Axe (Сегодня, 16:43) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
это только для бомжеконей и слезоточивого цыгана,им же нужно оправдывать как то свое лузерство,Миланов это вообще румын))
Регистрация: 1.02.2017
№1 Написал: vlees (Сегодня, 16:40) #
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  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Да все заслуженно,обыграли всех лидеров кроме бомжей,ну там судейка как всегда помог самой презираемой команде восточной европы,а так все по делу,бгг
Регистрация: 12.01.2017
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