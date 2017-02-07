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Саид Эзатолахи продлил контракт с "Ростовом" и ушел в аренду в "Анжи"
Иранский полузащитник Саид Эзатолахи подписал новый контракт на 2,5 года с "Ростовов" и перешел на правах аренды до конца сезона в махачкалинский "Анжи", информирует "Р-Спорт".
"Анжи" арендовал Эзатолахи. Он будет выступать за эту команду до конца сезона. Ранее игрок подписал соглашение с "Ростовом" на 2,5 года", - сказал источник.
"Анжи" арендовал Эзатолахи. Он будет выступать за эту команду до конца сезона. Ранее игрок подписал соглашение с "Ростовом" на 2,5 года", - сказал источник.
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