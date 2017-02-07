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ЦСКА опроверг информацию об интересе к Марвину Зегелару

Информация об интересе ЦСКА к игроку португальского "Спортинга" Марвину Зегелару не соответствует действительности.

"Это не соответствует действительности", - сказал генеральный директор армейцев Роман Бабаев в эфире "Спорт FM".
Теги: ЦСКА Спортинг Бабаев
Сегодня, 19:48
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№1 Написал: vlees (Сегодня, 19:53) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Ожидания Зегелар,Реальность Набабкин
Регистрация: 12.01.2017
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