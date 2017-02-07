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Марвин Зегелар: со мной связывались некоторые российские клубы, но об интересе ЦСКА я не слышал

Защитник "Спортинга" Марвин Зегелар заявил, что никогда не слышал о предложении ЦСКА.

"ЦСКА? Впервые об этом слышу — откуда вы взяли эту информацию? Некоторые газеты дают неверную информацию. Да, со мной связывались некоторые российские клубы, но об интересе ЦСКА я не слышал. Названия клубов сказать вам не могу. Мне здесь все нравится, у меня в "Спортинге" все хорошо", - цитирует Зегелара "Спорт день за днем".
Теги: Спортинг ЦСКА
Сегодня, 22:18
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