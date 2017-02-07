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Алексей Антонов и Денис Дедечко не подошли "Анжи"

Форвард Алексей Антонов и полузащитник Денис Дедечко, проходившие просмотр в "Анжи", не подошли махачкалинскому клубу. Оба украинца уже покинули расположение дагестанского клуба, информирует Tribuna.

Последним клубом 30-летнего Антонова была "Габала", в составе которой он провёл 32 матча и забил 7 голов. 29-летний Дедечко провёл первую половину нынешнего сезона в "СКА-Хабаровск" и забил один гол в 20 матчах Футбольной национальной лиги.

Ранее сообщалось, что помимо Дедечко и Антонова "Анжи" просматривает ещё 14 футболистов.
Теги: Анжи
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