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Шамиль Газизов: "Уфа должна проходить "Анжи" в 1/4 финала Кубка России
Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов прокомментировал победу над "Уралом" в товарищеском матче (1:0).
"Хороший был матч, ребята выполняли установку тренера. По-моему, судья чудил в обе стороны. Но мне понравилась, как действовали обе команды. Надо поблагодарить команду за победу, для нас "Урал" — это очень неудобный соперник. Теперь готовимся к Испании, где уже будут оттачиваться определенные схемы. Мы должны проходить "Анжи" в 1/4 финала Кубка России, будем стараться сделать для этого все от нас зависящее. Играем дома, так что я надеюсь, что болельщики заполнят стадион и погонят команду", - цитирует Газизова пресс-служба клуба.
"Хороший был матч, ребята выполняли установку тренера. По-моему, судья чудил в обе стороны. Но мне понравилась, как действовали обе команды. Надо поблагодарить команду за победу, для нас "Урал" — это очень неудобный соперник. Теперь готовимся к Испании, где уже будут оттачиваться определенные схемы. Мы должны проходить "Анжи" в 1/4 финала Кубка России, будем стараться сделать для этого все от нас зависящее. Играем дома, так что я надеюсь, что болельщики заполнят стадион и погонят команду", - цитирует Газизова пресс-служба клуба.
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