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Виталий Шашков: контракт Мияиловича рассчитан на 3,5 года

Генеральный директор "Крыльев Советов" Виталий Шашков сообщил, что срок контракта с полузащитником сборной Сербии Срджаном Мияиловичем составляет 3,5 года.

"Его контракт рассчитан на 3,5 года. Мы продолжаем работу. Хотим подписать игрока в линию атаки", - цитирует Шашкова ТАСС.
Теги: Шашков Крылья Советов
Сегодня, 18:27
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