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Вице-губернатор: "Лучу-Энергии" необходим партнер, готовый инвестировать ежегодно 150-200 млн рублей (1)
Вице-губернатор: "Лучу-Энергии" необходим партнер, готовый инвестировать ежегодно 150-200 млн рублей (1)
Виталий Шашков: контракт Мияиловича рассчитан на 3,5 года
Генеральный директор "Крыльев Советов" Виталий Шашков сообщил, что срок контракта с полузащитником сборной Сербии Срджаном Мияиловичем составляет 3,5 года.
"Его контракт рассчитан на 3,5 года. Мы продолжаем работу. Хотим подписать игрока в линию атаки", - цитирует Шашкова ТАСС.
"Его контракт рассчитан на 3,5 года. Мы продолжаем работу. Хотим подписать игрока в линию атаки", - цитирует Шашкова ТАСС.
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