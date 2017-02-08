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Агент: Дражич может перейти в "Крылья Советов"? сейчас ведутся переговоры
Футбольный агент Деян Радич подтвердил факт переговоров между "Крыльями Советов" и "Сельтой" по трансферу полузащитника испанцев Деяну Дражичу.
На данный момент футболист выступает на правах аренды в испанской сегунде за "Вальядолид".
"Могу подтвердить, что Дражич действительно может перейти в "Крылья Советов". Сейчас ведутся переговоры по поводу его перехода, посмотрим, насколько реален этот трансфер. На днях все должно проясниться", - цитирует Радича "Спорт день за днем".
На данный момент футболист выступает на правах аренды в испанской сегунде за "Вальядолид".
"Могу подтвердить, что Дражич действительно может перейти в "Крылья Советов". Сейчас ведутся переговоры по поводу его перехода, посмотрим, насколько реален этот трансфер. На днях все должно проясниться", - цитирует Радича "Спорт день за днем".
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