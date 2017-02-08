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Спортивный директор "Томи" Игорь Кудряшов уволен со своего поста?

Спортивный директор "Томи" Игорь Кудряшов уволен со своего поста, а его роль будет исполнять главный тренер команды Валерий Петраков.

Об этом в своем твиттере сообщил журналист Артур Каратай.
Теги: Томь
Сегодня, 21:48
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