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21:52
Сердар Таски: не хотел никуда уходить, потому что рассчитываю стать со "Спартаком" чемпионом (4)
Сердар Таски: не хотел никуда уходить, потому что рассчитываю стать со "Спартаком" чемпионом (4)
20:42
Генконсул Украины в Мюнхене: мы требуем от "Баварии" извинений за действия ее болельщиков в адрес Зозули (15)
Генконсул Украины в Мюнхене: мы требуем от "Баварии" извинений за действия ее болельщиков в адрес Зозули (15)
Спортивный директор "Томи" Игорь Кудряшов уволен со своего поста?
Спортивный директор "Томи" Игорь Кудряшов уволен со своего поста, а его роль будет исполнять главный тренер команды Валерий Петраков.
Об этом в своем твиттере сообщил журналист Артур Каратай.
Об этом в своем твиттере сообщил журналист Артур Каратай.
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