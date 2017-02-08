Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Лента новостей:
21:52
Сердар Таски: не хотел никуда уходить, потому что рассчитываю стать со "Спартаком" чемпионом (4)
Сердар Таски: не хотел никуда уходить, потому что рассчитываю стать со "Спартаком" чемпионом (4)
20:42
Генконсул Украины в Мюнхене: мы требуем от "Баварии" извинений за действия ее болельщиков в адрес Зозули (15)
Генконсул Украины в Мюнхене: мы требуем от "Баварии" извинений за действия ее болельщиков в адрес Зозули (15)
Василий Уткин: Каррера уйдёт из "Спартака"? В Европе РФПЛ не интересуются
Известный футбольный комментатор Василий Уткин высказался относительно возможного ухода Массимо Карреры из московского "Спартака" в случае завоевания чемпионского титула.
"Если "Спартак" выиграет РФПЛ, то останется ли Каррера в команде? А почему он должен уехать? В Европе вообще никого не интересует то, кто выиграл чемпионат России. Вот взять к примеру Спаллетти. Он выигрывал РФПЛ, но долгое время не имел работы в Европе. Дик Адвокат тоже добивался успеха в России, но после этого его карьера в гору не пошла. Тут можно говорить о том, что если Массимо Каррера сможет выиграть РФПЛ, то имеет хорошие шансы остаться в России надолго, раз у него здесь будет всё получаться", - цитирует Уткина "Спорт FM".
"Если "Спартак" выиграет РФПЛ, то останется ли Каррера в команде? А почему он должен уехать? В Европе вообще никого не интересует то, кто выиграл чемпионат России. Вот взять к примеру Спаллетти. Он выигрывал РФПЛ, но долгое время не имел работы в Европе. Дик Адвокат тоже добивался успеха в России, но после этого его карьера в гору не пошла. Тут можно говорить о том, что если Массимо Каррера сможет выиграть РФПЛ, то имеет хорошие шансы остаться в России надолго, раз у него здесь будет всё получаться", - цитирует Уткина "Спорт FM".
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.