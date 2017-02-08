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Василий Уткин: Каррера уйдёт из "Спартака"? В Европе РФПЛ не интересуются

Известный футбольный комментатор Василий Уткин высказался относительно возможного ухода Массимо Карреры из московского "Спартака" в случае завоевания чемпионского титула.

"Если "Спартак" выиграет РФПЛ, то останется ли Каррера в команде? А почему он должен уехать? В Европе вообще никого не интересует то, кто выиграл чемпионат России. Вот взять к примеру Спаллетти. Он выигрывал РФПЛ, но долгое время не имел работы в Европе. Дик Адвокат тоже добивался успеха в России, но после этого его карьера в гору не пошла. Тут можно говорить о том, что если Массимо Каррера сможет выиграть РФПЛ, то имеет хорошие шансы остаться в России надолго, раз у него здесь будет всё получаться", - цитирует Уткина "Спорт FM".
Теги: Уткин Каррера Спартак
Сегодня, 22:16
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№1 Написал: anonymous (Сегодня, 22:25) #
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ща свиньи, своего кумира уткина будут обсирать, "да каррерой уже и барса с реалом интресуется", "каррера не променяет великий спартак на сраный юве" и т.д.
Регистрация: 8.01.2017
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