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Арбитражный суд обязал "Ростов" погасить 150 тысяч рублей долга по арендной плате

Арбитражный суд Ростовской области удовлетворил заявление ООО "Автоэкспресс" о взыскании с ОАО "Футбольный клуб "Ростов" 150 тысяч рублей долга по арендной платы.

"Истец сообщил, что он 20 октября 2015 года заключил с ФК "Ростов" договор аренды жилого помещения. Согласно условиям договора арендодатель (истец) передает, а арендатор (ответчик) принимает во временное пользование квартиру, расположенную в Ростове-на-Дону. Согласно договору, за пользование квартирой ФК уплачивает арендодателю сумму в размере 30 тысяч рублей в месяц. В нарушение условий договора арендатор обязанность по внесению арендной платы исполнял ненадлежащим образом, вследствие чего образовалась задолженность в размере 150 тысяч рублей", - говорится в решении суда.

РАПСИ
Теги: Ростов
Вчера, 23:00
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(1)
№1 Написал: Игорь Казьмин москва (Вчера, 23:07) #
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  •  (2)

ПРО ТАКУЮ СУММУ МОЖНО НЕ ПИСАТЬ- КЛУБ СВОИМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ЗАСЛУЖИЛ УВАЖЕНИЕ, Ростов для России в 20016 году сделал гораздо больше чем клубы из якобы государственных акционеров ,подумайте господа пис саки... Лучше напишите о Шикунов,вот кто устроил свой бизнес в около футбольном пространстве,если уйдёт Бердыев ,то Шикунов опять будет разваливать Ростов в угоду своему карману.


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игорь
Регистрация: 11.11.2016
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