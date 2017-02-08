Арбитражный суд обязал "Ростов" погасить 150 тысяч рублей долга по арендной плате

Арбитражный суд Ростовской области удовлетворил заявление ООО "Автоэкспресс" о взыскании с ОАО "Футбольный клуб "Ростов" 150 тысяч рублей долга по арендной платы."Истец сообщил, что он 20 октября 2015 года заключил с ФК "Ростов" договор аренды жилого помещения. Согласно условиям договора арендодатель (истец) передает, а арендатор (ответчик) принимает во временное пользование квартиру, расположенную в Ростове-на-Дону. Согласно договору, за пользование квартирой ФК уплачивает арендодателю сумму в размере 30 тысяч рублей в месяц. В нарушение условий договора арендатор обязанность по внесению арендной платы исполнял ненадлежащим образом, вследствие чего образовалась задолженность в размере 150 тысяч рублей", - говорится в решении суда.