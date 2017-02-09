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Алексей Миранчук отозвал заявление об увольнении из "Локомотива"
Президент "Локомотива" Илья Геркус заявил, что полузащитник Алексей Миранчук отозвал заявление об увольнении из клуба. Ранее 21-летний россиянин приносил заявление об увольнении с 10 февраля.
"Миранчук отозвал заявление", - цитирует Геркуса "Спорт-Экспресс".
"Миранчук отозвал заявление", - цитирует Геркуса "Спорт-Экспресс".
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