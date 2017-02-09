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Алексей Миранчук отозвал заявление об увольнении из "Локомотива"

Президент "Локомотива" Илья Геркус заявил, что полузащитник Алексей Миранчук отозвал заявление об увольнении из клуба. Ранее 21-летний россиянин приносил заявление об увольнении с 10 февраля.

"Миранчук отозвал заявление", - цитирует Геркуса "Спорт-Экспресс".
Теги: Миранчук Локомотив
Сегодня, 17:07
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6
(1)
№6 Написал: safonas (Сегодня, 17:58) #
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online

если договорились то хорошо, выиграет и клуб и игрок


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мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015
№5 Написал: styh Советский Союз (Сегодня, 17:31) #
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Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: nami-sv
Театр двух актёров.

Какие там замесы происходят лишь только одному господу-Богу известно.


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ФК Локомотив 36635.
Гибнет природа - мир её праху, люди уроды- да шли б они на ....й.
Регистрация: 27.12.2008
№4 Написал: Джонни Краснодар сити (Сегодня, 17:19) #
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  •  (4)
online
Болеет за:
«Кубань»
Торг закончен. И агенты сыты, и Леша в накладе не остался.


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Спасибо за ЧМ-18 в г. Краснодаре.
Регистрация: 23.06.2008
№3 Написал: boralex саратов (Сегодня, 17:18) #
  • -1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Фраер сдал назад.. Хоть потише станет теперь.


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ФУТБОЛ ДЛЯ БОЛЕЛЬЩИКОВ!!!
Регистрация: 9.11.2010
№2 Написал: nami-sv (Сегодня, 17:12) #
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  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Театр двух актёров.
Регистрация: 9.08.2015
№1 Написал: styh Советский Союз (Сегодня, 17:08) #
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  •  (3)
Болеет за:
«Локомотив»
Вот и хорошо. Дай Бог все наладится.


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ФК Локомотив 36635.
Гибнет природа - мир её праху, люди уроды- да шли б они на ....й.
Регистрация: 27.12.2008
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