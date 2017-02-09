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Вадим Шпинев: Миранчук отрабатывает свой контракт с "Локо", как и положено
Представитель агентства iSport Вадим Шпинев сообщил, что полузащитник "Локомотива" Алексей Миранчук отозвал заявление об увольнении из клуба. Он отметил, что футболист отрабатывает свой контракт.
"Алексей Миранчук отозвал из "Локомотива" заявление об увольнении. Футболист отрабатывает свой контракт, как и положено", - цитирует Шпинева "Спорт-Экспресс".
"Алексей Миранчук отозвал из "Локомотива" заявление об увольнении. Футболист отрабатывает свой контракт, как и положено", - цитирует Шпинева "Спорт-Экспресс".
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