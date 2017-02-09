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Адъям Кузяев: право выбирать, какое название будет у "Терека" - прерогатива руководства клуба и болельщиков

Главный тренер эстонской "Нарвы-Транс" Адъям Кузяев, сын которого Далер выступает за "Терек" рассказал, почему грозненскому клубу стоит поменять название на "Ахмат" в честь бывшего главы Чечни Ахмата Кадырова.

"Это не культовый персонаж для Чеченской Республики, а человек, который вместе с нашим президентом остановил эту страшную войну, этим спасший много жизней, как чеченских, так и наших молодых пацанов. А это важнее всего — человеческая жизнь, поэтому, я еще раз подчеркиваю, решение о названии клуба остается за болельщиками и руководством "Терека". Для меня лично ФК "Терек" — это добрые воспоминания о моем детстве, когда я еще мальчишкой, в 70-х годах подавал мячи на матчах Союзной Первой лиге, где играл наш душанбинский "Памир" и грозненский "Терек", где наш Республиканский стадион был полностью забит болельщиками. , — цитирует Кузяева "Спорт день за днем".
Теги: Терек
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