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Роман Бабаев: есть круг футболистов, которые нам интересны
Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев сообщил, что армейская команда продолжает работу на трансферном рынке.
"Завершена ли трансферная кампания ЦСКА? Пока не могу этого сказать, остается еще больше двух недель, работа ведется. Опять же, нет уверенности, что она закончится трансферами, но исключать этого нельзя. По Панченко продолжаются переговоры, есть ряд других футболистов, с которыми общаемся, но говорить о чем-то пока преждевременно. Есть круг футболистов, которые нам интересны, и если сейчас не удастся договориться, то постараемся это сделать летом", - цитирует Бабаева "Спорт-Экспресс".
"Завершена ли трансферная кампания ЦСКА? Пока не могу этого сказать, остается еще больше двух недель, работа ведется. Опять же, нет уверенности, что она закончится трансферами, но исключать этого нельзя. По Панченко продолжаются переговоры, есть ряд других футболистов, с которыми общаемся, но говорить о чем-то пока преждевременно. Есть круг футболистов, которые нам интересны, и если сейчас не удастся договориться, то постараемся это сделать летом", - цитирует Бабаева "Спорт-Экспресс".
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