Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Показать все опросы

Роман Бабаев: есть круг футболистов, которые нам интересны

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев сообщил, что армейская команда продолжает работу на трансферном рынке.

"Завершена ли трансферная кампания ЦСКА? Пока не могу этого сказать, остается еще больше двух недель, работа ведется. Опять же, нет уверенности, что она закончится трансферами, но исключать этого нельзя. По Панченко продолжаются переговоры, есть ряд других футболистов, с которыми общаемся, но говорить о чем-то пока преждевременно. Есть круг футболистов, которые нам интересны, и если сейчас не удастся договориться, то постараемся это сделать летом", - цитирует Бабаева "Спорт-Экспресс".
Теги: Бабаев ЦСКА
Сегодня, 22:31
Напечатать
4
(2)
№4 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 23:25) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Как сказал Бабаев в предыдущей части интервью: Покупки если и будут, то немного.
Круг футболистов определён- и он будет узким..
Не страшно, что цска интересуется узким кругом футболистов..
Говорят, это нынче модно..


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
№3 Написал: мяч квадратный (Сегодня, 23:07) #
  • 0
  •  (2)
online

Так и должно быть в профессиональном клубе каким является ЦСКА. На флажке часто легче подписать игрока и финансово выгодней.
Регистрация: 7.03.2016
№2 Написал: Игорь Казьмин москва (Сегодня, 23:07) #
  • -1
  •  (3)
online

АЛГОРИТМ постоянен- минимум затрат ,максимум отдачи,надеется нужно только на Гончаренко ,что его тренерский подход к футболистам раскрепостит ребят и молодёжь будет смелее и заиграет,уверен что Васин в ЦСКА в это сезоне будет в основе.


--------------------
игорь
Регистрация: 11.11.2016
№1 Написал: Чесайнаг (Сегодня, 22:54) #
  • -3
  •  (3)

Неспроста это.Запах бабла почувствовал и сразу интерес к трансферам проснулся.Сто пудов кто то на выход:Фернандес,или Дзага.Скорее бразилец.ЦСКА сейчас в таком положении,что Дзагу дешево ни за какие заслуги не отдадут,а дорого вряд ли российского игрока купит кто.Если Фернандес уходит,то я знаю кто придет...Пишут мол вот Тигиев одной ногой в Спартаке,но у них защитников больше,чем когда либо(как в своё время воротчиков у Локо) в в ЦСКА его точно возьмут и стоит недорого и манера игры,как у Фернандеса.Тем более ЦСКА любит брать молодых россиян.Хотя может и не возьмут:слишком много осетин в команде будет:Дзага,Хосонов,Пухов,Коз
аев,Кодзаев
Регистрация: 23.09.2016
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.