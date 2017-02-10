Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Показать все опросы

Михаил Александров официально перешёл в тульский "Арсенал"

Полузащитник "Легии" Михаил Александров перешёл в тульский "Арсенал", сообщает официальный сайт польского клуба.

Детали сделки не разглашаются. В нынешнем сезоне Александров сыграл за "Легию" в 7 матчах чемпионата Польши и забил один гол.

27-летний футболист является воспитанном софийского ЦСКА.
Теги: Арсенал Тула Трансферы
Вчера, 23:38
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.