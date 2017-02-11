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Виктор Патрашко: "Уфа" именно тот клуб, который мне подходит

Защитник Виктор Патрашко прокомментировал свой переход в "Уфу".

"Считаю, что "Уфа" — хороший клуб, где молодым ребятам доверяют, дают возможность показать себя. Это именно тот клуб, который мне подходит. Я начинал карьеру в Молдавии, там был в двух клубах. Потом провёл три года в академии московского "Спартака". После этого вернулся в Молдавию, где поиграл один год, и вот обратно приехал в Россию. Семака знаю как хорошего игрока, а как о тренере я о нём ничего не знаю. Думаю, это хороший специалист, раз он работает в профессиональной команде в РФПЛ", — цитирует Патрашко официальный сайт "Уфы".
Теги: Уфа
Сегодня, 08:14
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