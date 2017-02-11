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Сергей Чебан: Киберфутбол может обменяться с реальным футболом аудиториями

Исполнительный директор РФПЛ Сергей Чебан в интервью телеканалу Game Show отметил близость аудитории футбола и киберфутбола.

"Жизнь показала, что у киберспорта огромное будущее и по вложениям, и по охвату аудитории. И мы очень заинтересованы, чтобы аудитория, занимающаяся киберспортом, была и нашей аудиторией, поэтому нашли общие точки соприкосновения. Я думаю, что киберфутбол и большой футбол аудиториями обменяются", – сказал Сергей Чебан.
Теги: Чебан
Сегодня, 08:54
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