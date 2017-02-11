Сергей Чебан: Киберфутбол может обменяться с реальным футболом аудиториями

Исполнительный директор РФПЛ Сергей Чебан в интервью телеканалу Game Show отметил близость аудитории футбола и киберфутбола.



"Жизнь показала, что у киберспорта огромное будущее и по вложениям, и по охвату аудитории. И мы очень заинтересованы, чтобы аудитория, занимающаяся киберспортом, была и нашей аудиторией, поэтому нашли общие точки соприкосновения. Я думаю, что киберфутбол и большой футбол аудиториями обменяются", – сказал Сергей Чебан.