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Элдин Якупович: Лоськов - настоящий лидер, выдающийся игрок
Бывший вратарь "Локомотива" Элдин Якупович отметил, что не хотел в 2009 году покидать стан железнодорожников.
— Что-то в России вас удивляло?
— Первые три месяца было непросто. Я говорил только по-немецки, мой английский был ужасен. А русского я не знал. Каждый раз, когда я отправлялся в магазин за едой, это был кошмар. "Что это за мясо? Мне нужна свинина, а не курица!" — говорил я всем, кого видел. В итоге, шумя и размахивая руками, мы как-то понимали друг друга. Через 3–4 месяца я мог что-то говорить по-русски. Это происходило само собой — мы с парнями выбирались поесть, и я выхватывал из их болтовни какие-то новые слова. На мой взгляд, лучший способ выучить язык — не копаться в словарях или надеяться на помощь учителя, а пытаться разговаривать с людьми. Ну и, конечно, нужно отметить помощь Эмира Спахича. Кто был самым талантливым игроком в том "Локомотиве"? Я знал Лоськова еще до переезда в Россию, это выдающийся игрок. И настоящий лидер. А если говорить о тех, кто всегда был на позитиве, вспомню Гари О’Коннора. Фактически у нас в "Локомотиве" было 2 группы: русские футболисты и мы, иностранцы — я, Спахич, Иванович, О’Коннор, Траоре. Но это понятно, примерно так происходило везде, где я играл.
"Матч ТВ"
— Что-то в России вас удивляло?
— Первые три месяца было непросто. Я говорил только по-немецки, мой английский был ужасен. А русского я не знал. Каждый раз, когда я отправлялся в магазин за едой, это был кошмар. "Что это за мясо? Мне нужна свинина, а не курица!" — говорил я всем, кого видел. В итоге, шумя и размахивая руками, мы как-то понимали друг друга. Через 3–4 месяца я мог что-то говорить по-русски. Это происходило само собой — мы с парнями выбирались поесть, и я выхватывал из их болтовни какие-то новые слова. На мой взгляд, лучший способ выучить язык — не копаться в словарях или надеяться на помощь учителя, а пытаться разговаривать с людьми. Ну и, конечно, нужно отметить помощь Эмира Спахича. Кто был самым талантливым игроком в том "Локомотиве"? Я знал Лоськова еще до переезда в Россию, это выдающийся игрок. И настоящий лидер. А если говорить о тех, кто всегда был на позитиве, вспомню Гари О’Коннора. Фактически у нас в "Локомотиве" было 2 группы: русские футболисты и мы, иностранцы — я, Спахич, Иванович, О’Коннор, Траоре. Но это понятно, примерно так происходило везде, где я играл.
"Матч ТВ"
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