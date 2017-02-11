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Агент: за Смолова даже китайцы больше 15 миллионов евро не дадут

Известный агент Паулу Барбоза оценил трансферную стоимость нападающего "Краснодара" Федора Смолова.

"Он регулярно забивает за сборную? Нет. Играет в Лиге чемпионов? Нет. При таком раскладе больше 15 миллионов евро за нападающего не дадут. Думаю, даже китайцы. Хотя иногда случаются загадочные комбинации, назовем это так. Взять Погба. Хороший игрок, но 105 миллионов евро, которые выложил за него "Манчестер Юнайтед", — безумие! Он и половины этих денег не стоит! Максимум — 45 миллионов", - цитирует Барбозу "Спорт-Экспресс".
Теги: Смолов Краснодар
Сегодня, 14:08
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3
(1)
№3 Написал: bymer Санкт-Петербург (Сегодня, 14:27) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Motivation
Не вопрос - толкнуть бомжам за 30 + контракт ровно во столько больше, во сколько Смолов забил больше Топорена. Летом так и будет

все правильно в зените выиграет чемпионат, поиграет в лиге чемпионов и тогда в китай за 60 миллионов
Регистрация: 13.02.2008
№2 Написал: Игорь Казьмин москва (Сегодня, 14:25) #
  • -3
  •  (3)
online

А когда Зенит заплатил за Витселя не кому не известного на то время не топ игрока ,всем было смешно, Фёдор если так же будет относится к себе и к футболу может сколько угодно стоить на Китайском рынке, но желаю ему Англию.


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игорь
Регистрация: 11.11.2016
№1 Написал: Motivation (Сегодня, 14:10) #
  • -3
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Не вопрос - толкнуть бомжам за 30 + контракт ровно во столько больше, во сколько Смолов забил больше Топорена. Летом так и будет


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Чтоб за болото топить, придется в нем тонуть
Регистрация: 5.02.2017
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