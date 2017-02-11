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Агент: за Смолова даже китайцы больше 15 миллионов евро не дадут
Известный агент Паулу Барбоза оценил трансферную стоимость нападающего "Краснодара" Федора Смолова.
"Он регулярно забивает за сборную? Нет. Играет в Лиге чемпионов? Нет. При таком раскладе больше 15 миллионов евро за нападающего не дадут. Думаю, даже китайцы. Хотя иногда случаются загадочные комбинации, назовем это так. Взять Погба. Хороший игрок, но 105 миллионов евро, которые выложил за него "Манчестер Юнайтед", — безумие! Он и половины этих денег не стоит! Максимум — 45 миллионов", - цитирует Барбозу "Спорт-Экспресс".
"Он регулярно забивает за сборную? Нет. Играет в Лиге чемпионов? Нет. При таком раскладе больше 15 миллионов евро за нападающего не дадут. Думаю, даже китайцы. Хотя иногда случаются загадочные комбинации, назовем это так. Взять Погба. Хороший игрок, но 105 миллионов евро, которые выложил за него "Манчестер Юнайтед", — безумие! Он и половины этих денег не стоит! Максимум — 45 миллионов", - цитирует Барбозу "Спорт-Экспресс".
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