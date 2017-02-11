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"Спартак" поздравил Романа Зобнина с 23-летием

"Спартак" на официальном сайте поздравил своего полузащитника Романа Зобнина с днём рождения.

"Сегодня исполняется 23 года полузащитнику "Спартака" Роману Зобнину. Поздравляем Романа с днем рождения и желаем ему счастья, крепкого здоровья, ярких матчей и побед в составе "Спартака"!" - гласит сообщение.
Теги: Спартак Зобнин
Сегодня, 14:28
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