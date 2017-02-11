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Эрик Бикфалви: "Урал" заслуживает более высокого места в чемпионате России
"Урал" заслуживает подняться выше в турнирной таблице Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) во второй части сезона, заявил агентству "Р-Спорт" новичок уральского клуба Эрик Бикфалви.
"Я был рад перейти в "Урал", все ребята здесь замечательные. Я быстро вписался в коллектив. Я действительно считаю, что у "Урала" отличная команда, я надеюсь мы сможем доказать это и в чемпионате, и в Кубке России. Старт сезона, может быть, получился и не самым лучшим, но уверен, что "Урал" заслужил более высокое место в турнирной таблице", - сказал Бикфалви.
"Я был рад перейти в "Урал", все ребята здесь замечательные. Я быстро вписался в коллектив. Я действительно считаю, что у "Урала" отличная команда, я надеюсь мы сможем доказать это и в чемпионате, и в Кубке России. Старт сезона, может быть, получился и не самым лучшим, но уверен, что "Урал" заслужил более высокое место в турнирной таблице", - сказал Бикфалви.
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