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Эрик Бикфалви: "Урал" заслуживает более высокого места в чемпионате России

"Урал" заслуживает подняться выше в турнирной таблице Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) во второй части сезона, заявил агентству "Р-Спорт" новичок уральского клуба Эрик Бикфалви.

"Я был рад перейти в "Урал", все ребята здесь замечательные. Я быстро вписался в коллектив. Я действительно считаю, что у "Урала" отличная команда, я надеюсь мы сможем доказать это и в чемпионате, и в Кубке России. Старт сезона, может быть, получился и не самым лучшим, но уверен, что "Урал" заслужил более высокое место в турнирной таблице", - сказал Бикфалви.
Теги: Урал
Сегодня, 15:34
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№1 Написал: Saveger СПб (Сегодня, 15:55) #
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Болеет за:
«Зенит»
чемпионат России заслуживает команды более высокого уровня чем Урал
Регистрация: 16.03.2010
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