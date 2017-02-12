Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Показать все опросы

"Локомотив" поздравил Дмитрия Лоськова с днём рождения

"Локомотив" на официальном сайте поздравил своего тренера и бывшего капитана Дмитрия Лоськова с 43-летием.

"2 февраля день рождения отмечает Дмитрий Лоськов - тренер и настоящая легенда "Локомотива"! На протяжении многих лет Лоськов был лидером и символом "железнодорожников". Он установил огромное количество рекордов и получил множество индивидуальных наград, но самое главное, что именно с Лоськовым "Локомотив" одержал свои главные победы и влюбил в себя огромное количество болельщиков. Мы поздравляем Дмитрия Вячеславовича с днем рождения! Желаем успехов в тренерской работе, счастья и благополучия, здоровья и позитивных эмоций, а также новых побед с "Локомотивом"!" - гласит сообщение.
Теги: Лоськов Локомотив
Сегодня, 12:44
Напечатать
2
(1)
№2 Написал: сектант Смоленск (Сегодня, 12:57) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Мои поздравление,хороший футболист был,его карьера была в золотом веке Локомотива
Регистрация: 3.11.2016
№1 Написал: Motivation (Сегодня, 12:52) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Ну удачи Лосю... И вообще, пора вам шалтай-болтай заканчивать, правда это явно не к Лоськову вопрос... Хотя, как сказать, пошел-то он в Локо, как в августе писали "играющим тренером"? Что говорит и о Лоськове... Желание-то играть - оно понятно, но елки-палки, хватит "Фетисова изображать"


--------------------
Чтоб за болото топить, придется в нем тонуть
Регистрация: 5.02.2017
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.