Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Показать все опросы

Андрей Сорокин продолжает находиться на просмотре в "Ростове"

20-летний защитник "Сахалина" Андрей Сорокин тренируется вместе с "Ростовом" в Белеке, сообщает "Советский спорт".

Напомним, что футболист уже прошел с желто-синими два сбора, но пока что не подписал контракт.

В Белеке "Ростов" готовится к матчу Лиги Европы со «Спартой». В Ростов-на-Дону желто-синие вернутся 14 февраля.
Теги: Ростов
Сегодня, 15:15
Напечатать
0
(1)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.