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15:03
Игорь Лебеденко: Бердыев под впечатлением от матчей с "Барселоной" захотел изменить концепцию игры "Рубина"
Игорь Лебеденко: Бердыев под впечатлением от матчей с "Барселоной" захотел изменить концепцию игры "Рубина"
07:38
Константин Лепехин: Могилевец стал бы звездой российского футбола, если бы в "Зените" ему доверяли (20)
Константин Лепехин: Могилевец стал бы звездой российского футбола, если бы в "Зените" ему доверяли (20)
Андрей Сорокин продолжает находиться на просмотре в "Ростове"
20-летний защитник "Сахалина" Андрей Сорокин тренируется вместе с "Ростовом" в Белеке, сообщает "Советский спорт".
Напомним, что футболист уже прошел с желто-синими два сбора, но пока что не подписал контракт.
В Белеке "Ростов" готовится к матчу Лиги Европы со «Спартой». В Ростов-на-Дону желто-синие вернутся 14 февраля.
Напомним, что футболист уже прошел с желто-синими два сбора, но пока что не подписал контракт.
В Белеке "Ростов" готовится к матчу Лиги Европы со «Спартой». В Ростов-на-Дону желто-синие вернутся 14 февраля.
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