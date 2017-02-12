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Павел Андреев: сумма отступных за Тигиева - миллион евро

Представитель защитника "Анжи" Георгия Тигиева Павел Андреев прокомментировал ситуацию с возможным переходом футболиста в "Спартак".

– Согласован ли трансфер Тигиева?

– Нет, не согласован. Или мне об этом ничего не известно. Отступные в контракте футболиста составляют миллион евро? Да, это так.

"Спорт-Экспресс"
Сегодня, 18:33
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