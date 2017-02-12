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Александр Пуцко не перейдет в "Уфу"

Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов сообщил, что клуб не смог договориться со "Спартаком" о переходе защитника Александра Пуцко.

Напомним, что футболист находился в "Уфе" на просмотре.

"Мы не смогли договориться со "Спартаком". Больше по финансовым причинам", - приводит слова Газизова ТАСС.
Теги: Газизов Пуцко Спартак Уфа
Сегодня, 19:11
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