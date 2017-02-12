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19:47
Агент: Ари остается в "Краснодаре" (1)
Агент: Ари остается в "Краснодаре" (1)
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"Челси" сыграл вничью с "Бернли" (1)
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Игорь Лебеденко: Бердыев под впечатлением от матчей с "Барселоной" захотел изменить концепцию игры "Рубина" (1)
Агент: Ари остается в "Краснодаре"
Агент нападающего "Краснодара" Ари Оливер Кабрера заявил, что иннформация о том, что китайский клуб "Хэнань Цзянье" ведет переговоры о приобретении бразильского форварда, не соответствует действительности.
"Нет, это неправда. Ари остается в "Краснодаре", - цитирует Кабреру ТАСС.
"Нет, это неправда. Ари остается в "Краснодаре", - цитирует Кабреру ТАСС.
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