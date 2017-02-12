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Агент: Ари остается в "Краснодаре"

Агент нападающего "Краснодара" Ари Оливер Кабрера заявил, что иннформация о том, что китайский клуб "Хэнань Цзянье" ведет переговоры о приобретении бразильского форварда, не соответствует действительности.

"Нет, это неправда. Ари остается в "Краснодаре", - цитирует Кабреру ТАСС.
Теги: Ари Краснодар
Сегодня, 19:47
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№1 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 19:54) #
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Он просто сборы не любит smirk


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Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012
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