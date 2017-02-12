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ЦСКА на испанском сборе сыграет контрольный матч с "Уфой"

Стали известны имена трех соперников ЦСКА на третьем сборе, а также места проведения и время начала матчей, сообщает официальный сайт клуба.

15 февраля "армейцы" сыграют в гостях с испанской "Картахеной" (20:00 мск), 22 февраля – в Кампоаморе с "Уфой" (17:30 мск), а 25 февраля в Ла Манге – с норвежской командой "Буде-Глимт" (19:00 мск).
Теги: ЦСКА Уфа
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