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Игорь Акинфеев завтра должен приступить к работе на поле
На сегодняшней утренней тренировке ЦСКА игрокам были предложены разминка с мячом, "квадрат" в три команды с элементами игры, упражнения на подвижность, большой "квадрат" с нейтральными и мини-матчи.
По окончании основной части занятия несколько футболистов остались для отработки ударов по воротам. Общая продолжительность тренировки составила один час сорок минут. Вечером "армейцы" займутся беговой работой.
Аарон Оланаре, в последнем матче на втором сборе получивший сильный удар в область бедра, итогом чего стал ушиб мягких тканей, начал третий сбор в общей группе и работает без ограничений. Ожидается, что капитан команды Игорь Акинфеев завтра должен приступить к работе на поле. Два других футболиста, Витиньо и Зоран Тошич, будут тренироваться в общей группе со вторника. Планируется, что еще через несколько дней сможет работать наравне со всеми и Бибрас Натхо.
ПФК ЦСКА
По окончании основной части занятия несколько футболистов остались для отработки ударов по воротам. Общая продолжительность тренировки составила один час сорок минут. Вечером "армейцы" займутся беговой работой.
Аарон Оланаре, в последнем матче на втором сборе получивший сильный удар в область бедра, итогом чего стал ушиб мягких тканей, начал третий сбор в общей группе и работает без ограничений. Ожидается, что капитан команды Игорь Акинфеев завтра должен приступить к работе на поле. Два других футболиста, Витиньо и Зоран Тошич, будут тренироваться в общей группе со вторника. Планируется, что еще через несколько дней сможет работать наравне со всеми и Бибрас Натхо.
ПФК ЦСКА
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