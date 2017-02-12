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Игорь Акинфеев завтра должен приступить к работе на поле

На сегодняшней утренней тренировке ЦСКА игрокам были предложены разминка с мячом, "квадрат" в три команды с элементами игры, упражнения на подвижность, большой "квадрат" с нейтральными и мини-матчи.

По окончании основной части занятия несколько футболистов остались для отработки ударов по воротам. Общая продолжительность тренировки составила один час сорок минут. Вечером "армейцы" займутся беговой работой.

Аарон Оланаре, в последнем матче на втором сборе получивший сильный удар в область бедра, итогом чего стал ушиб мягких тканей, начал третий сбор в общей группе и работает без ограничений. Ожидается, что капитан команды Игорь Акинфеев завтра должен приступить к работе на поле. Два других футболиста, Витиньо и Зоран Тошич, будут тренироваться в общей группе со вторника. Планируется, что еще через несколько дней сможет работать наравне со всеми и Бибрас Натхо.

ПФК ЦСКА
Теги: Акинфеев ЦСКА
Сегодня, 22:09
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