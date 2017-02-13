Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Показать все опросы

Виталий Шашков: мы максимально близки к тому, чтобы подписать контракт с Глебом

Генеральный директор "Крыльев Советов" Виталий Шашков рассказал о скоро переходе Александра Глеба в самарский клуб.

– Александр Глеб проходит медицинское обследование в "Крыльях Советов". Прекрасно знаем этого футболиста, у нас с ним хорошие отношения. Мы максимально близки к тому, чтобы подписать с ним контракт.

– Когда планируете оформить документы?

– В ближайшие один-два дня.

– На какой срок рассчитываете подписать контракт?

– Еще обсудим с футболистом этот момент.

– Он переходит как свободный агент?

– Да.

– Кто был инициатором приглашения Глеба в команду?

– Это обоюдное решение. Мы рассматривали ряд кандидатов, и Глеб идеально подходит "Крыльям". Как и "Крылья" Александру.

– Многие обращают внимание на возраст футболистов. Глебу – 35. Не смущает?

– Ни в коем случае. Александр – профессионал, следит за здоровьем. Это будет взаимовыгодное сотрудничество, которое, уверен, принесет результат.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Шашков Глеб Крылья Советов
Сегодня, 16:42
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.