Виталий Шашков: мы максимально близки к тому, чтобы подписать контракт с Глебом

Генеральный директор "Крыльев Советов" Виталий Шашков рассказал о скоро переходе Александра Глеба в самарский клуб.– Александр Глеб проходит медицинское обследование в "Крыльях Советов". Прекрасно знаем этого футболиста, у нас с ним хорошие отношения. Мы максимально близки к тому, чтобы подписать с ним контракт.– В ближайшие один-два дня.– Еще обсудим с футболистом этот момент.– Да.– Это обоюдное решение. Мы рассматривали ряд кандидатов, и Глеб идеально подходит "Крыльям". Как и "Крылья" Александру.– Ни в коем случае. Александр – профессионал, следит за здоровьем. Это будет взаимовыгодное сотрудничество, которое, уверен, принесет результат.