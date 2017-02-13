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16:01
Марат Хуснуллин: эксплуатирующая компания хочет провести первый матч в "Лужниках" как можно позже
Марат Хуснуллин: эксплуатирующая компания хочет провести первый матч в "Лужниках" как можно позже
12:59
Николас Ломбертс: в Бельгии если моя жена захочет погулять одна, то 80%, что на нее нападут или изнасилуют (28)
Николас Ломбертс: в Бельгии если моя жена захочет погулять одна, то 80%, что на нее нападут или изнасилуют (28)
11:27
Николас Ломбертс: помню в Бельгии, когда белый игрок касался мяча, трибуны начинали ухать и кидать бананы (3)
Николас Ломбертс: помню в Бельгии, когда белый игрок касался мяча, трибуны начинали ухать и кидать бананы (3)
Виталий Шашков: мы максимально близки к тому, чтобы подписать контракт с Глебом
Генеральный директор "Крыльев Советов" Виталий Шашков рассказал о скоро переходе Александра Глеба в самарский клуб.
– Александр Глеб проходит медицинское обследование в "Крыльях Советов". Прекрасно знаем этого футболиста, у нас с ним хорошие отношения. Мы максимально близки к тому, чтобы подписать с ним контракт.
– Когда планируете оформить документы?
– В ближайшие один-два дня.
– На какой срок рассчитываете подписать контракт?
– Еще обсудим с футболистом этот момент.
– Он переходит как свободный агент?
– Да.
– Кто был инициатором приглашения Глеба в команду?
– Это обоюдное решение. Мы рассматривали ряд кандидатов, и Глеб идеально подходит "Крыльям". Как и "Крылья" Александру.
– Многие обращают внимание на возраст футболистов. Глебу – 35. Не смущает?
– Ни в коем случае. Александр – профессионал, следит за здоровьем. Это будет взаимовыгодное сотрудничество, которое, уверен, принесет результат.
"Спорт-Экспресс"
– Александр Глеб проходит медицинское обследование в "Крыльях Советов". Прекрасно знаем этого футболиста, у нас с ним хорошие отношения. Мы максимально близки к тому, чтобы подписать с ним контракт.
– Когда планируете оформить документы?
– В ближайшие один-два дня.
– На какой срок рассчитываете подписать контракт?
– Еще обсудим с футболистом этот момент.
– Он переходит как свободный агент?
– Да.
– Кто был инициатором приглашения Глеба в команду?
– Это обоюдное решение. Мы рассматривали ряд кандидатов, и Глеб идеально подходит "Крыльям". Как и "Крылья" Александру.
– Многие обращают внимание на возраст футболистов. Глебу – 35. Не смущает?
– Ни в коем случае. Александр – профессионал, следит за здоровьем. Это будет взаимовыгодное сотрудничество, которое, уверен, принесет результат.
"Спорт-Экспресс"
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