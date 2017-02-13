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16:01
Марат Хуснуллин: эксплуатирующая компания хочет провести первый матч в "Лужниках" как можно позже
Марат Хуснуллин: эксплуатирующая компания хочет провести первый матч в "Лужниках" как можно позже
12:59
Николас Ломбертс: в Бельгии если моя жена захочет погулять одна, то 80%, что на нее нападут или изнасилуют (28)
Николас Ломбертс: в Бельгии если моя жена захочет погулять одна, то 80%, что на нее нападут или изнасилуют (28)
11:27
Николас Ломбертс: помню в Бельгии, когда белый игрок касался мяча, трибуны начинали ухать и кидать бананы (3)
Николас Ломбертс: помню в Бельгии, когда белый игрок касался мяча, трибуны начинали ухать и кидать бананы (3)
Мориц Бауэр: научился управлять самолетом, чтобы победить аэрофобию
Защитник "Рубина" Мориц Бауэр рассказал о своем необычном увлечении.
"Хочу рассказать вам историю о том, как я получил лицензию пилота. Когда я был маленьким, то сильно боялся самолетов. Когда я стал профессиональным спортсменом, то захотел испытать себя и победить свой страх. Тогда я решил учиться, чтобы стать пилотом. Это заняло в районе полутора лет. Пришлось изучить три толстые книги по теории. Освоил правила общения в воздухе, так как наш алфавит отличается. Буквы A, B и C звучат как Alpha, Bravo, Charlie. Нужно учиться правильному взаимодействию с диспетчерской вышкой и аэропортом. Само собой, я учился управлять и самим самолетом. Сначала летал с преподавателем, затем учишься летать самостоятельно. Считаю, что это не так уж трудно", - цитирует игрока "Матч ТВ".
"Хочу рассказать вам историю о том, как я получил лицензию пилота. Когда я был маленьким, то сильно боялся самолетов. Когда я стал профессиональным спортсменом, то захотел испытать себя и победить свой страх. Тогда я решил учиться, чтобы стать пилотом. Это заняло в районе полутора лет. Пришлось изучить три толстые книги по теории. Освоил правила общения в воздухе, так как наш алфавит отличается. Буквы A, B и C звучат как Alpha, Bravo, Charlie. Нужно учиться правильному взаимодействию с диспетчерской вышкой и аэропортом. Само собой, я учился управлять и самим самолетом. Сначала летал с преподавателем, затем учишься летать самостоятельно. Считаю, что это не так уж трудно", - цитирует игрока "Матч ТВ".
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