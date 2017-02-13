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Тимур Жамалетдинов: чувствую доверие главного тренера, это очень важно

Форвард ЦСКА Тимур Жамалетдинов отметил, что уже освоился во взрослой команде.

"Понятно, что здесь совсем другой уровень по сравнению с молодежным первенством. Чувствую доверие главного тренера, это очень важно. Занятия очень качественные, интересные. Сыграл немало контрольных матчей, большинство из них на своей позиции. Хотя бывало, что выполнял и другие функции. Полагаю, это только плюс. Освоился ли среди более опытных партнеров? Мне кажется, да. Вообще, эмоции только положительные, чувствую себя намного увереннее, чем в самом начале сборов. Первое время я был немного напряжен, боялся ошибиться, сделать что-нибудь не так. Сейчас все по-другому. В то же время понимаю, что ни в коем случае нельзя останавливаться, надо работать и прогрессировать, выжимать себя до конца. Сезон возобновляется совсем скоро", – цитирует Жамалетдинова Bobsoccer.ru.
Теги: ЦСКА
Сегодня, 18:21
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(3)
№2 Написал: golden Axe (Сегодня, 19:09) #
  • -5
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
тяжело будет за деревянные медальки зацепиться цска,Ростов Рубин,Терек и Краснодар затопчут нах..
Регистрация: 1.02.2017
№1 Написал: Charodei Борзя (Сегодня, 18:41) #
  • +3
  •  (9)
Болеет за:
ЦСКА
Всё верно,Тимур!Удачи в первой команде!
Регистрация: 27.07.2013
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