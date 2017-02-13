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16:01
Марат Хуснуллин: эксплуатирующая компания хочет провести первый матч в "Лужниках" как можно позже
Марат Хуснуллин: эксплуатирующая компания хочет провести первый матч в "Лужниках" как можно позже
12:59
Николас Ломбертс: в Бельгии если моя жена захочет погулять одна, то 80%, что на нее нападут или изнасилуют (30)
Николас Ломбертс: в Бельгии если моя жена захочет погулять одна, то 80%, что на нее нападут или изнасилуют (30)
Тимур Жамалетдинов: чувствую доверие главного тренера, это очень важно
Форвард ЦСКА Тимур Жамалетдинов отметил, что уже освоился во взрослой команде.
"Понятно, что здесь совсем другой уровень по сравнению с молодежным первенством. Чувствую доверие главного тренера, это очень важно. Занятия очень качественные, интересные. Сыграл немало контрольных матчей, большинство из них на своей позиции. Хотя бывало, что выполнял и другие функции. Полагаю, это только плюс. Освоился ли среди более опытных партнеров? Мне кажется, да. Вообще, эмоции только положительные, чувствую себя намного увереннее, чем в самом начале сборов. Первое время я был немного напряжен, боялся ошибиться, сделать что-нибудь не так. Сейчас все по-другому. В то же время понимаю, что ни в коем случае нельзя останавливаться, надо работать и прогрессировать, выжимать себя до конца. Сезон возобновляется совсем скоро", – цитирует Жамалетдинова Bobsoccer.ru.
"Понятно, что здесь совсем другой уровень по сравнению с молодежным первенством. Чувствую доверие главного тренера, это очень важно. Занятия очень качественные, интересные. Сыграл немало контрольных матчей, большинство из них на своей позиции. Хотя бывало, что выполнял и другие функции. Полагаю, это только плюс. Освоился ли среди более опытных партнеров? Мне кажется, да. Вообще, эмоции только положительные, чувствую себя намного увереннее, чем в самом начале сборов. Первое время я был немного напряжен, боялся ошибиться, сделать что-нибудь не так. Сейчас все по-другому. В то же время понимаю, что ни в коем случае нельзя останавливаться, надо работать и прогрессировать, выжимать себя до конца. Сезон возобновляется совсем скоро", – цитирует Жамалетдинова Bobsoccer.ru.
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