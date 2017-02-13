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Дмитрий Шляхтин: "Спартак" думает над предложением "Крыльев" по аренде Зуева

"Спартак" думает над предложением "Крыльев Советов" об аренде футболиста "красно-белых" Александра Зуева, заявил председатель совета директоров самарского клуба Дмитрий Шляхтин.

"Рассматриваем вариант аренды Зуева. Сейчас "Спартак" думает над нашим предложением", - цитирует Шляхтина "Р-Спорт".
Теги: Шляхтин Зуев Крылья Советов Спартак
Сегодня, 18:29
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№2 Написал: syamtomov г. Мурманск (Сегодня, 18:51) #
  • -2
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Цитата: MAG554
И Давыдова. В нагрузку.

Этого уже ничего не исправит, а кому хочется арендовать лентяя?
Регистрация: 6.08.2008
№1 Написал: MAG554 UdSSR (Сегодня, 18:38) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
И Давыдова. В нагрузку.
Регистрация: 21.12.2010
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