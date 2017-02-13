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16:01
Марат Хуснуллин: эксплуатирующая компания хочет провести первый матч в "Лужниках" как можно позже
Марат Хуснуллин: эксплуатирующая компания хочет провести первый матч в "Лужниках" как можно позже
12:59
Николас Ломбертс: в Бельгии если моя жена захочет погулять одна, то 80%, что на нее нападут или изнасилуют (30)
Николас Ломбертс: в Бельгии если моя жена захочет погулять одна, то 80%, что на нее нападут или изнасилуют (30)
Дмитрий Шляхтин: "Спартак" думает над предложением "Крыльев" по аренде Зуева
"Спартак" думает над предложением "Крыльев Советов" об аренде футболиста "красно-белых" Александра Зуева, заявил председатель совета директоров самарского клуба Дмитрий Шляхтин.
"Рассматриваем вариант аренды Зуева. Сейчас "Спартак" думает над нашим предложением", - цитирует Шляхтина "Р-Спорт".
"Рассматриваем вариант аренды Зуева. Сейчас "Спартак" думает над нашим предложением", - цитирует Шляхтина "Р-Спорт".
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