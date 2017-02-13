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Николас Ломбертс: в Бельгии если моя жена захочет погулять одна, то 80%, что на нее нападут или изнасилуют (30)
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Руслан Нигматуллин: Луис Адриано - это усиление, но "Спартак" и без него был силен
Бывший вратарь "Спартака" Руслан Нигматуллин считает, что нападающий Луис Адриано будет полезен красно-белым во второй части сезона.
"Посмотрим, как Луиз Адриану проявит себя в матчах чемпионата России. Все-таки, сборы – это не показатель. Например, сейчас ошибаются вратари "Спартака", но я верю, что в официальных матчах этого не произойдет. Оценивать игрока нужно по играм чемпионата. Отрадно, что Луиз забивает третий гол подряд. Хочется, чтобы это продолжилось и в официальных матчах. Красно-белые приобрели грозного форварда. Это, несомненно, усиление. Хотя "Спартак" и без него был достаточно силен", - цитирует Нигматуллина "Спорт-Экспресс".
"Посмотрим, как Луиз Адриану проявит себя в матчах чемпионата России. Все-таки, сборы – это не показатель. Например, сейчас ошибаются вратари "Спартака", но я верю, что в официальных матчах этого не произойдет. Оценивать игрока нужно по играм чемпионата. Отрадно, что Луиз забивает третий гол подряд. Хочется, чтобы это продолжилось и в официальных матчах. Красно-белые приобрели грозного форварда. Это, несомненно, усиление. Хотя "Спартак" и без него был достаточно силен", - цитирует Нигматуллина "Спорт-Экспресс".
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