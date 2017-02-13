Денис Глушаков: мы пытались созидать, а "Рубин" разрушал и после этого забивал

Капитан "Спартака" Денис Глушаков после контрольного матча с "Рубином" в Испании (2:4) прокомментировал исход встречи.– Не сказал бы, что мы сейчас под очень большими нагрузками. Обычная тренировочная работа. Да, некоторая усталость чувствуется. Но мы показали свою готовность на данный момент.– За всю команду не готов говорить, пусть это делает тренер. Свою готовность оцениваю на 80 процентов.– Нам тоже так показалось. Пытались созидать, а соперник разрушал и после этого забивал.