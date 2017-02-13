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Денис Глушаков: мы пытались созидать, а "Рубин" разрушал и после этого забивал

Капитан "Спартака" Денис Глушаков после контрольного матча с "Рубином" в Испании (2:4) прокомментировал исход встречи.

– Насколько нагрузки Карреры повлияли на такую игру и результат "Спартака"?

– Не сказал бы, что мы сейчас под очень большими нагрузками. Обычная тренировочная работа. Да, некоторая усталость чувствуется. Но мы показали свою готовность на данный момент.

– В процентах можете ее оценить?

– За всю команду не готов говорить, пусть это делает тренер. Свою готовность оцениваю на 80 процентов.

– Показалось, "Рубин" выглядел убедительнее "Спартака" в разрушении.

– Нам тоже так показалось. Пытались созидать, а соперник разрушал и после этого забивал.

"Советский спорт"
Теги: Глушаков Рубин Спартак
Сегодня, 20:08
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(4)
№9 Написал: ржд гуд саратов (Сегодня, 20:33) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Что это было??? После такого матча, будь он сто раз тренировочным, хочется спросить у тренера, как он накажет за безответственную игру, например, Кутепова? Что на поле до сих пор делает болгарин, не умеющий отдать пас на 10 метров? Продай те вы его, наконец! Он НИКОГДА не станет ни Алексом, ни Титовым!!! Глушаков, Фернандо, Луиш играли как после пьянки: неуклюже, заторможенно, неточно. Парни, блин, не стыдно так по телеку красоваться?!

два напа и ни одного подыгрывающего, маму вашу, Каррера!
Регистрация: 30.11.2013
№8 Написал: 4 звезды (Сегодня, 20:31) #
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online

Цитата: Vik-Nik
Зачем ты их обижаешь.

я обижаю? да это самые добрые слова для моих любимцев
Регистрация: 7.12.2016
№7 Написал: Algus64 Волгоград (Сегодня, 20:27) #
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
Почаще так созидайте и займёте в этом сезоне своё законное шестое место.
Регистрация: 22.02.2013
№6 Написал: Vik-Nik оттуда (Сегодня, 20:27) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
ЦСКА
4 звезды,
Зачем ты их обижаешь...
Регистрация: 30.10.2011
№5 Написал: Riders1990 bunker (Сегодня, 20:26) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Глупая отмазка,...Соберитесь!!!


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Олдовый болельщик Спартака с 1998 года.
Регистрация: 14.12.2009
№4 Написал: utekay Россия (Сегодня, 20:26) #
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
какой нехороший соперник


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№3 Написал: 4 звезды (Сегодня, 20:23) #
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  •  (7)
online

вы созидали очень медленно, ну, типа, как будто сопли жевали, а оборона полное уёпище
Регистрация: 7.12.2016
№2 Написал: Рома Евсеенко (Сегодня, 20:20) #
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online

Ну правильно Денис,а что еще должен был Рубин делать?

Рубин как все!!
Регистрация: 15.08.2016
№1 Написал: PAVEL999 (Сегодня, 20:13) #
  • -2
  •  (8)

на то и товарняк что бы проверить на сколько команда готова не беда что проиграли может это на пользу тренеру и команде на оставшиеся игры
Регистрация: 6.02.2017
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