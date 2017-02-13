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16:01
Марат Хуснуллин: эксплуатирующая компания хочет провести первый матч в "Лужниках" как можно позже
Марат Хуснуллин: эксплуатирующая компания хочет провести первый матч в "Лужниках" как можно позже
12:59
Николас Ломбертс: в Бельгии если моя жена захочет погулять одна, то 80%, что на нее нападут или изнасилуют (30)
Николас Ломбертс: в Бельгии если моя жена захочет погулять одна, то 80%, что на нее нападут или изнасилуют (30)
Денис Глушаков: мы пытались созидать, а "Рубин" разрушал и после этого забивал
Капитан "Спартака" Денис Глушаков после контрольного матча с "Рубином" в Испании (2:4) прокомментировал исход встречи.
– Насколько нагрузки Карреры повлияли на такую игру и результат "Спартака"?
– Не сказал бы, что мы сейчас под очень большими нагрузками. Обычная тренировочная работа. Да, некоторая усталость чувствуется. Но мы показали свою готовность на данный момент.
– В процентах можете ее оценить?
– За всю команду не готов говорить, пусть это делает тренер. Свою готовность оцениваю на 80 процентов.
– Показалось, "Рубин" выглядел убедительнее "Спартака" в разрушении.
– Нам тоже так показалось. Пытались созидать, а соперник разрушал и после этого забивал.
"Советский спорт"
– Насколько нагрузки Карреры повлияли на такую игру и результат "Спартака"?
– Не сказал бы, что мы сейчас под очень большими нагрузками. Обычная тренировочная работа. Да, некоторая усталость чувствуется. Но мы показали свою готовность на данный момент.
– В процентах можете ее оценить?
– За всю команду не готов говорить, пусть это делает тренер. Свою готовность оцениваю на 80 процентов.
– Показалось, "Рубин" выглядел убедительнее "Спартака" в разрушении.
– Нам тоже так показалось. Пытались созидать, а соперник разрушал и после этого забивал.
"Советский спорт"
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