Хавьер Грасия: вошли мы в игру тяжеловато, но затем выправили ход событий

Главный тренер "Рубина" Хавьер Грасия прокомментировал победу над "Спартаком" (4:2) в товарищеском матче.— Мы продолжаем нашу подготовку. Сегодня мы провели матч против очень сильного соперника. "Спартак" выставил свой боевой состав, футболистов, которые являются основными по ходу сезона. Наша команда сегодня очень здорово играла. Вошли мы в игру тяжеловато, но затем выправили ход событий. Мы стремились дать игровое время футболистам, многие из них сыграли по 90 минут независимо от того, как конкретно каждый из них действовал на поле. В принципе я очень доволен тем, как ребята поработали.— Поле не сильно мешало. Конечно, стоит учитывать, что накануне здесь проводился матч и шел дождь. Безусловно, это повлияло на качество газона. Но в целом поле никак не повлияло, мы довольны условиями проведения игры. Были моменты, когда у нас получалась комбинационная игра. Когда было необходимо, мы старались играть строго в обороне, забили четыре гола. Но есть и моменты, которые требуют улучшения с нашей стороны: по-прежнему мы пропускаем голы, сегодня пропустили два, и этот аспект нужно улучшать.— Я бы выделил одного игрока, и этого игрока зовут Команда.— Я уже говорил, что в нашей команде нет ни основных игроков, ни запасных, все игроки одинаково важны. Сегодня мы стремились дать футболистам игровое время.