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Тарас Бурлак: зуб точили на "Спартак" и вышли с хорошей мотивацией

Защитник "Рубина" Тарас Бурлак поделился комментарием после победы в контрольном матче над "Спартаком" в испанской Марбелье (4:2).

"Мы немножко опоздали с приездом, была пробка, объезжали. Разминались всего 10-15 минут, поэтому начало немного провалили, первые минут двадцать. Потом нашли свою игру. Считаю, что был довольно неплохой матч. Понятно, что "Спартак" много моментов тоже создал, но это сборы. Плюс поле не очень хорошего качества. Главное, что мы выиграли. Всегда приятно выигрывать, тем более, в последнем матче чемпионата мы им очень обидно проиграли. Зуб точили на них и вышли с хорошей мотивацией. Тренер нас приободрил, нашел нужные слова, и мы сыграли хороший матч", - цитирует Бурлака официальный сайт "Рубина".
Теги: Бурлак Спартак Рубин
Вчера, 23:07
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№2 Написал: sparwik53 Виктор (Сегодня, 00:07) #
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  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Рубин еще многим в чемпионате кровь попортит.
Регистрация: 20.03.2014
№1 Написал: Odyssey Санкт-Петербург (Вчера, 23:16) #
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  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
ага.. гайка ромбик по резьбе вошёл
Регистрация: 27.08.2008
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