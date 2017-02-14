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Джемал Табидзе перешел в "Урал"

В "Урал" перешел 20-летний защитник Джемал Табидзе, сообщает официальный сайт клуба.

Футболист тренировался с командой с начала второго учебно-тренировочного сбора на Кипре. По итогам просмотра руководством и тренерским штабом клуба было принято решение заключить с молодым игроком контракт.
Теги: Урал Трансферы
Сегодня, 17:05
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