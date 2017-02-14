Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Показать все опросы

Денис Вамбольт перейдет в "Амкар"

Достигнута окончательная договоренность между "Балтикой" и "Амкаром" о переходе в пермский клуб 21-летнего вратаря Дениса Вамбольта.

"К сожалению, по условиям контракта мы не могли сохранить талантливого вратаря у себя в клубе. Хотя очень хотели, чтобы Денис продолжил выступления в родной команде. Теперь же пожелаем ему закрепиться в премьер-лиге, где не так много воспитанников калининградского футбола", - сказал гендиректор "Балтики" Тимур Лепсая.

ФК "Балтика"
Теги: Балтика Амкар Трансферы
Сегодня, 19:04
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.