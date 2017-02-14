Денис Вамбольт перейдет в "Амкар"

Достигнута окончательная договоренность между "Балтикой" и "Амкаром" о переходе в пермский клуб 21-летнего вратаря Дениса Вамбольта."К сожалению, по условиям контракта мы не могли сохранить талантливого вратаря у себя в клубе. Хотя очень хотели, чтобы Денис продолжил выступления в родной команде. Теперь же пожелаем ему закрепиться в премьер-лиге, где не так много воспитанников калининградского футбола", - сказал гендиректор "Балтики" Тимур Лепсая.