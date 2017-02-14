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Димитрий Оберлин не перейдет в "Локомотив"

Нападающий австрийского "Ред Булл Зальцбурга" Димитрий Оберлин не перейдет в московский "Локомотив", сообщил пресс-атташе австрийского клуба Кристиан Кирхер.

"Мы не получали предложений по Оберлину от российских клубов", - цитирует Кирхера ТАСС.
Теги: Локомотив Ред Булл
Сегодня, 19:35
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№1 Написал: Motivation (Сегодня, 19:52) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Жаль.... Дмитрий НаБерлин smile Точно бы была кличка спасибо деду за победу


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Чтоб за болото топить, придется в нем тонуть
Регистрация: 5.02.2017
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