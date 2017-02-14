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Агент Антона Миранчука: контракт с "Локомотивом" согласован, но еще не подписан
Представитель футболиста "Локомотива" Антона Миранчука Вадим Шпинев рассказал о ходе переговоров о продлении игроком контракта с московским клубом.
"На данный момент Антон Миранчук все условия клуба принял. Новый контракт, рассчитанный до середины 2019 года, согласован, но ещё не подписан. Мы надеемся, что это будет сделано в ближайшее время", - цитирует Шпинева "Чемпионат.сом".
"На данный момент Антон Миранчук все условия клуба принял. Новый контракт, рассчитанный до середины 2019 года, согласован, но ещё не подписан. Мы надеемся, что это будет сделано в ближайшее время", - цитирует Шпинева "Чемпионат.сом".
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