Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Лента новостей:
18:00
Дмитрий Аленичев: Кубок Легенд - очень важное событие, приятно снова встретиться со звездами мирового футбола
Дмитрий Аленичев: Кубок Легенд - очень важное событие, приятно снова встретиться со звездами мирового футбола
12:37
На матче "Андерлехт" - "Зенит" будут присутствовать скауты "МЮ", "Манчестер Сити" и "Милана" (31)
На матче "Андерлехт" - "Зенит" будут присутствовать скауты "МЮ", "Манчестер Сити" и "Милана" (31)
09:08
Владимир Маркин: эксперимент по привлечению фанатов к профилактике радикализма в своей среде признан неудачным
Владимир Маркин: эксперимент по привлечению фанатов к профилактике радикализма в своей среде признан неудачным
Дмитрий Селюк: "Локомотив" действительно заинтересован в приобретении Кристиана Бассогога
Агент нападающего датского "Ольборга" Кристиана Бассогога Дмитрий Селюк сообщил, что "Локомотив" действительно заинтересован в приобретении 21-летнего камерунца.
"Я считаю, что не надо соревноваться ни с китайцами, ни с кем другим, но всегда держать четкий курс. Просто то, что платят китайцы, россияне платить не должны. У меня есть мандат на этого футболиста, но я считаю, что он не стоит тех пяти миллионов, о которых говорят в СМИ. За такие деньги можно брать и лучших игроков.
С одной стороны, мне выгодно, чтобы он перешел в "Локомотив", но с другой - есть цена/качество и не надо соревноваться с китайцами. Также хочу заметить, что, если футболист думает поехать в Китай, не нужно его перебивать деньгами, потому что из-за таких денег парень, который раньше получал в несколько раз меньше, может просто не справиться.
Бассогога нигде не видели, кроме Кубка Африки. Чемпионат Дании очень маленький, он там не особо феерит, и не факт, что он заиграет в России. Если футболист смотрит только на деньги, я считаю, что его подписывать не надо, несмотря на того, что владею мандатом на этого игрока. Но решает клуб, а не я - если датский клуб просит огромные деньги, значит, никогда за столько не продавал", - цитирует Селюка ТАСС.
"Я считаю, что не надо соревноваться ни с китайцами, ни с кем другим, но всегда держать четкий курс. Просто то, что платят китайцы, россияне платить не должны. У меня есть мандат на этого футболиста, но я считаю, что он не стоит тех пяти миллионов, о которых говорят в СМИ. За такие деньги можно брать и лучших игроков.
С одной стороны, мне выгодно, чтобы он перешел в "Локомотив", но с другой - есть цена/качество и не надо соревноваться с китайцами. Также хочу заметить, что, если футболист думает поехать в Китай, не нужно его перебивать деньгами, потому что из-за таких денег парень, который раньше получал в несколько раз меньше, может просто не справиться.
Бассогога нигде не видели, кроме Кубка Африки. Чемпионат Дании очень маленький, он там не особо феерит, и не факт, что он заиграет в России. Если футболист смотрит только на деньги, я считаю, что его подписывать не надо, несмотря на того, что владею мандатом на этого игрока. Но решает клуб, а не я - если датский клуб просит огромные деньги, значит, никогда за столько не продавал", - цитирует Селюка ТАСС.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.