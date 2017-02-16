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Дмитрий Селюк: "Локомотив" действительно заинтересован в приобретении Кристиана Бассогога

Агент нападающего датского "Ольборга" Кристиана Бассогога Дмитрий Селюк сообщил, что "Локомотив" действительно заинтересован в приобретении 21-летнего камерунца.

"Я считаю, что не надо соревноваться ни с китайцами, ни с кем другим, но всегда держать четкий курс. Просто то, что платят китайцы, россияне платить не должны. У меня есть мандат на этого футболиста, но я считаю, что он не стоит тех пяти миллионов, о которых говорят в СМИ. За такие деньги можно брать и лучших игроков.

С одной стороны, мне выгодно, чтобы он перешел в "Локомотив", но с другой - есть цена/качество и не надо соревноваться с китайцами. Также хочу заметить, что, если футболист думает поехать в Китай, не нужно его перебивать деньгами, потому что из-за таких денег парень, который раньше получал в несколько раз меньше, может просто не справиться.

Бассогога нигде не видели, кроме Кубка Африки. Чемпионат Дании очень маленький, он там не особо феерит, и не факт, что он заиграет в России. Если футболист смотрит только на деньги, я считаю, что его подписывать не надо, несмотря на того, что владею мандатом на этого игрока. Но решает клуб, а не я - если датский клуб просит огромные деньги, значит, никогда за столько не продавал", - цитирует Селюка ТАСС.
Теги: Селюк Локомотив
Сегодня, 17:43
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№2 Написал: Motivation (Сегодня, 17:52) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Селюк, декреты, МандаТы - какое слово лишнее и где потерян пробел? Редкая балаболка. Всех обосрал - игрока, Локо. Китай, Данию... Один он в белом!


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Чтобы за болото топить, придется в нем тонуть
Регистрация: 5.02.2017
№1 Написал: safonas (Сегодня, 17:46) #
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вот как теперь рабовладельчество называют- мандат


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мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015
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