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Дмитрий Аленичев: Кубок Легенд - очень важное событие, приятно снова встретиться со звездами мирового футбола
Дмитрий Аленичев: Кубок Легенд - очень важное событие, приятно снова встретиться со звездами мирового футбола
Дмитрий Аленичев: багаж Аленичева? Надо придумать что-то новенькое
Бывший главный тренер московского "Спартака" Дмитрий Аленичев призвал болельщиков придумать новую шутку после "багажа Аленичева".
"Народу интересно пошутить. Странно, что это долго продолжается. Надо что-то новенькое придумать. Народ веселится, я только за.
Скрывать не буду, три сбора, которые мы прошли, они в осенней части дали о себе знать. Так, как играл "Спартак", это уже идеи Массимо Карреры. Может быть я играл по-другому, в таких-то играх выпускал другой состав. Первое место "Спартака" – это заслуга Карреры. Для меня никакого багажа нет.
Вернуться в "Спартак" при нынешнем руководстве? Всё возможно, почему нет. Тренеры возвращаются в одну и ту же команду по несколько раз. Почему бы в будущем Аленичеву не вернуться в "Спартак"?", - цитирует Аленичева "Спорт FM".
"Народу интересно пошутить. Странно, что это долго продолжается. Надо что-то новенькое придумать. Народ веселится, я только за.
Скрывать не буду, три сбора, которые мы прошли, они в осенней части дали о себе знать. Так, как играл "Спартак", это уже идеи Массимо Карреры. Может быть я играл по-другому, в таких-то играх выпускал другой состав. Первое место "Спартака" – это заслуга Карреры. Для меня никакого багажа нет.
Вернуться в "Спартак" при нынешнем руководстве? Всё возможно, почему нет. Тренеры возвращаются в одну и ту же команду по несколько раз. Почему бы в будущем Аленичеву не вернуться в "Спартак"?", - цитирует Аленичева "Спорт FM".
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